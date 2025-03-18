Gazipaşa’da Kaza: 14 Yaşındaki Çocuk Öldü

KAZA DETAYLARI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada, 14 yaşındaki bir erkek çocuğu hayata veda etti. Ayrıca, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaya da yaşamını yitirdi. Kaza, saat 17.30 sıralarında Kahyalar Mahallesi’ndeki Kahyalar Sahil bölgesinde gerçekleşti. Ö.D.T. yönetimindeki 07 BVE 231 plakalı motosiklet, 65 yaşındaki Fatma Yiğit isimli yayaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet, yolcu olarak bulunan 14 yaşındaki Berkay Akgül ile birlikte metrelerce sürüklendi. Olay yerinde Berkay Akgül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Fatma Yiğit, hemen hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Yiğit, sağlık ekiplerinin tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Berkay Akgül’ün cenazesi, nöbetçi Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Motosiklet Sürücüsünün Durumu

Kaza sonrasında motosiklet sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Ancak sürücünün, daha sonra jandarmaya teslim olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak yürütülen soruşturma devam ediyor.