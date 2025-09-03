Gazipaşa’da Kaza, Sürücü Kaçtı

GİZEMLİ KAZA HİKAYESİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, park halindeki bir araca çarpan otomobil sürücüsü, kaza sonrası olay yerinden kaçtı. Kaza, saat 23.50 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Liman kavşağında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinden Selinus Sahili yönüne giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 NV 636 plakalı TOFAŞ marka otomobil, virajda kontrolünü kaybederek önce park halindeki 06 YU 636 plakalı araca çarptı, ardından da yoldan çıkarak takla attı. Kaza sonrasında sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi. Kazada hasar gören araç, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Olayla ilgili olarak polis, kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kazanın detayları ve sürücünün bulunması için çalışmalar sürüyor.