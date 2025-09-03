Gazipaşa’da Kaza, Sürücü Kaçtı

KAZA ANI VE KAÇIŞ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gerçekleşen bir kazada, park halinde bulunan bir araca çarpan otomobil takla attı. Kaza, saat 23.50 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Liman kavşağında meydana geldi. Olayla ilgili elde edilen bilgilere göre, şehir merkezinden Selinus Sahili yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 07 NV 636 plakalı TOFAŞ marka otomobil, viraja girdiği sırada kontrolden çıkarak öncelikle park halindeki 06 YU 636 plakalı araca çarptı. Ardından yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Kazanın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye hemen polis ekipleri yönlendirildi. Kaza yapan otomobil çekici ile otoparka kaldırılırken, polis kaçan sürücüyü yakalamak amacıyla çalışma başlattı. Olayın detayları ve sürücünün kimliği üzerine araştırmalar sürmektedir.