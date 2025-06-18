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Gazipaşa’da Komiserler Evlendi

GAZIPAŞA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DÜĞÜN HABERİ

Antalya’nın Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan komiserler Arzu Çobanoğlu ve Can Kahveci, yeni bir hayata adım attılar. İkili, düzenlenen nikah merasimi ile yaşamlarını birleştiriyor. Merasime Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İsa Arı, çiftin mesai arkadaşları, aileleri, yakınları ve birçok davetli katılıyor.

NİKAH TÖRENİ RENGE DOLU ANLAR SUNDU

Sade ve şık bir ortamda gerçekleşen nikah töreni, renkli görüntülere sahne oluyor. Nikah memurunun gerçekleştirdiği törenin ardından evlilik cüzdanı, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan tarafından Arzu Çobanoğlu’na teslim ediliyor.

ÇİFTİN YENİ BAŞLANGICI

Bu anlamlı gün, çiftin hayatındaki pek çok insan için unutulmaz bir anı olarak kalıyor. Tüm katılımcılar, Arzu ve Can’a mutluluklar diliyor.

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