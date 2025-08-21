Haberler

Gazipaşa’da Midibüs Kaza Yaptı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, şarampole düşen bir midibüste 9 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 08.00 civarında, Muzkent Mahallesi D-400 kara yolunda gerçekleşti. Anamur yönünde ilerleyen 21 AHJ 318 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole düştü.

Midibüsteki 27 yolcudan 9’u yaralandı. Olayın ardından durum hemen ihbar edildi ve bölgeye ambulanslar yönlendirildi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

TKDK Tarafından Desteklenen Yatırımlar Açıklandı

Bilecik'te, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından hayvancılık ile tarım projeleri için toplam 71 milyon TL'lik hibe sözleşmeleri yatırımcılara verildi.
Havalı ve Ateşli Silahlar Kursu Başladı

Elazığ'da ilk Havalı ve Ateşli Silahlar Aday Hakem Kursu, milli atıcı Yusuf Dikeç'in başarılarıyla yükselen atıcılık ilgisini profesyonelleştirmeyi hedefliyor. Kurs, 23 Ağustos'ta tamamlanacak.

