Gazipaşa’da Midibüs Kaza Yaptı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, şarampole düşen bir midibüste 9 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 08.00 civarında, Muzkent Mahallesi D-400 kara yolunda gerçekleşti. Anamur yönünde ilerleyen 21 AHJ 318 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole düştü.
Midibüsteki 27 yolcudan 9’u yaralandı. Olayın ardından durum hemen ihbar edildi ve bölgeye ambulanslar yönlendirildi. Yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.