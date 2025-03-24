Gazipaşa’da Motokurye Kaza Yaptı, Yaralandı

KAZA ANSIZIN GERÇEKLEŞTİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, motosikletini kontrol edemeyen bir motokurye sert zemin üzerine düştü ve yaralandı. Kaza, saat 14.45 civarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bir yemek şirketinde çalışan motokurye Batuhan A., 07 AAK 083 plakalı motosikletinin hakimiyetini kaybetti.

Devreden motosikletten düşen sürücü, ayağından yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi alan yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.