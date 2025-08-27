Gazipaşa’da Motosiklet Devrildi, İki Yaralı

MOTOSİKLET KAZASI YAŞANDI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi ile motosiklet devrildi. Olayda iki kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, şehir merkezinden Selinus Sahili yönünde ilerleyen Mehmet Y.M. yönetimindeki 33 AVK 624 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında yola savrulan sürücü Mehmet Y.M. ve motosikletin yolcusuyla bulunan Ata Ç.B. yaralandı. Olay anını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Ayrıca, sürücünün geçerli bir ehliyetinin olmadığı belirlenerek 18 bin TL ceza kesildi.