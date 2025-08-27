Haberler

Gazipaşa’da Motosiklet Devrildi, İki Yaralı

MOTOSİKLET KAZASI YAŞANDI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi ile motosiklet devrildi. Olayda iki kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, şehir merkezinden Selinus Sahili yönünde ilerleyen Mehmet Y.M. yönetimindeki 33 AVK 624 plakalı motosiklet, sürücünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sırasında yola savrulan sürücü Mehmet Y.M. ve motosikletin yolcusuyla bulunan Ata Ç.B. yaralandı. Olay anını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Ayrıca, sürücünün geçerli bir ehliyetinin olmadığı belirlenerek 18 bin TL ceza kesildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Msb Yaşar Güler, Mtb Mehmet Ersoy Görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Haberler

Kozan Derneği Mevlit Düzenledi

Diyarbakır'da, terör saldırısında hayatını kaybeden polis memuru Osman Bal anısına mevlit düzenlendi. Etkinlik, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.