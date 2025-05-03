Gazipaşa’da Motosiklet Kask Denetimleri Yapıldı

KASK DENETİMİ UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

Antalya’nın Gazipaşa İlçesinde, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri motosiklet kullanıcılarına yönelik kask denetimleri gerçekleştiriyor. Bu uygulamalar, Denizkızı Kavşağı’nda dur ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsüne 100 bin TL idari para cezası kesilmesiyle sonuçlandı. İlçede kask kullanımının önemi vurgulanırken, meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarını minimuma indirmek amacıyla denetimler düzenleniyor.

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şehrin farklı noktalarında kask denetimlerine devam ediyor. İlçenin yoğun caddelerinde motosiklet sürücüleri üzerinde kask kontrolü gerçekleştiriliyor. Denizkızı Kavşağı’ndaki denetimlerde çok sayıda araç ve sürücü kontrol edilip, kask kullanmayan motosiklet sürücülerine idari para cezası uygulanıyor. Bir sürücüye ise plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmak, ‘Dur’ ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve abart egzozlu araç kullanmak suçlarından toplam 100 bin lira ceza kesildi.