Gazipaşa’da Motosiklet Kazası Meydana Geldi

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Gazipaşa ilçesinde, bir motosikletli yol vermek amacıyla yola çıkan bir yayaya çarpmak üzere olan bir otomobilin arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Olay, saat 22.00 civarında Beyobası Mahallesi’nde bulunan D-400 Karayolu’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa’dan Kahyalar Mahallesi’ne doğru ilerleyen Ş.T. yönetimindeki 07 APA 25 plakalı otomobil, karşıya geçmekte olan yayaya yol vermekte olan M.Y. idaresindeki 07 BVK 341 plakalı motosiklete arkasından çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü M.Y. asfalt zemine düştü ve yaralandı.

Kaza anını gören çevredekiler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve ardından M.Y. Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili bir tahkikat başlattı. Ayrıca, yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı bu bölgede, 3 saat arayla iki ayrı kaza daha meydana geldi. Bu durum, sürücüler için dikkat edilmesi gereken bir konu olarak öne çıkıyor.