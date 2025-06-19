Gazipaşa’da Motosiklet Kazası Oldu

ANTALYA’DA MOTOSİKLET KAZASI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir motosiklet kazası yaşandı ve bu olayda 1 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde gerçekleşti.

KAZANIN SEBEBİ BELİRSİZ

Alınan bilgilere göre, Adem B. yönetimindeki 07 EJS 40 plakalı motosiklet, henüz belli olmayan bir nedenden dolayı kontrolden çıkıp kaza yaptı. Olayın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı ambulansa taşıdı. Yaralı, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bunun yanında, polis ekipleri kazanın sebebini araştırmak amacıyla incelemelere başladı.