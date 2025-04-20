Gazipaşa’da Motosiklet Kazası Yaşandı

YOLCUNUN YARALANMASINA NEDEN OLAN KAZA

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Ekmel Mahallesi’nde, karşıya geçmeye çalışan bir vatandaş motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü olay yerini terk ederek firar etti. Kaza, akşam saatlerinde Gazipaşa’nın Ekmel Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki yolda meydana geldi.

KAZANIN DETAYLARI

Yolun karşısına geçmeye çalışan Musa B. (58) o esnada seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenmeyen 07 BYE 158 plakalı motosikletin çarpmasıyla yere düştü ve yaralandı. Kazayı görenlerin yaptığı ihbar ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

SÜRÜCÜYÜN FIRARI

Kaza sonrasında motosiklet sürücüsünün olay yerinde motosikletini bırakıp kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.