Gazipaşa’da Motosiklet Kazasında Yaralı

KAZA ANINDA MOTORCYCLE DEVRİLDİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde gerçekleşen tek taraflı kazada bir kişi yaralandı. Kaza, 14.15 civarında Pazarcı Mahallesi 10024 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 07 BTA 315 plakalı motosikletiyle seyir halindeki Suna Y., aniden motosikletinin dengesini kaybederek devrildi ve asfalt zemine düştü.

Kazayı gören vatandaşlar, yaralı sürücüyü fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbar sonrası olay bölgesine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın detayları araştırılıyor.