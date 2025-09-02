Haberler

Gazipaşa’da Motosiklet Kazasında Yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, bir motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpışarak yaralandı. Kaza, gece saat 21.50 civarında Pazarcı Mahallesi’ndeki Uğur Mumcu Caddesi 13.Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan Elmas C. yönetimindeki 07 BCP210 plakalı otomobil, Ayşegül A. tarafından kullanılan 07 BGD 699 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Olayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazanın sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı.

Keşan’da Araç Yangını, Mahalleyi Korkuttu

Keşan'da bir apartmanın yanında park halindeki araçta yangın çıktı. İtfaiye müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanın bazı dairelerine zarar verdi.
Edirne’de Suç Örgütü Operasyonu Gerçekleşti

Edirne'de yapılan operasyonda, 'Sevenler' suç örgütüne mensup iki firari şüpheli, saklandıkları bağ evinde yakalandı. Şüphelilerin örgüt kurma ve yurt dışına çıkış suçlarıyla aranma kayıtları vardı.

