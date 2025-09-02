Gazipaşa’da Motosiklet Kazasında Yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, bir motosiklet sürücüsü otomobil ile çarpışarak yaralandı. Kaza, gece saat 21.50 civarında Pazarcı Mahallesi’ndeki Uğur Mumcu Caddesi 13.Sokak’ta gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan Elmas C. yönetimindeki 07 BCP210 plakalı otomobil, Ayşegül A. tarafından kullanılan 07 BGD 699 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Olayı gören vatandaşların yaptığı ihbar üzerine, kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı motosiklet sürücüsüne, olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazanın sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı.