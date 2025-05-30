Gazipaşa’da Motosiklet Kazasında Yaralı Var

GAZİPAŞA’DA TRAFİK KAZASI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu bir kişi yaralanıyor. Kazaya sebep olan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı ve polis ekipleri, kaçan şahsı yakalamak için harekete geçti. Kaza, saat 23.30 civarında Gazipaşa’nın Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde gerçekleşti.

OLAYIN DETAYLARI

Alınan bilgilere göre, deniz yönünden çarşı istikametine doğru giden 71 AD 703 plakalı motosiklet, Fidanlık Caddesi kavşağında U dönüşü yapan bir otomobilin çarpmasıyla devriliyor. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü Mehmet E. K. yaralanıyor. Kazada, kazaya karışan otomobile ait 07 CCU 207 plakası da olay yerinde düşüyor. Çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor.

SAĞLIK VE POLİS MÜDAHALESİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıyor. Aynı zamanda, polis ekipleri olay yerinden kaçan sürücüyü tespit etmek amacıyla çalışmalarına başlıyor. Kazayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.