Gazipaşa’da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı

KAZA ANININ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIMASI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, saat 11.30 sıralarında Beyrebucak Mahallesi D-400 Karayolu’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre yol çalışması nedeniyle tek şerit üzerinden sağlanan ulaşımda, Gazipaşa’dan Anamur yönüne giden 07 US 451 plakalı otomobilin sürücüsü İ.E.Ç., akaryakıt istasyonuna girmek amacıyla sola yöneldi. Bu esnada aynı yönde ilerleyen Y.D. idaresindeki 01 BBC 328 plakalı motosiklet, otomobilin sol tarafına çarptı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KASKI SAYESİNDE YARALI OLDU

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yere düşen sürücü, kaskı sayesinde kazayı yaralı olarak atlattı. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne kaza yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin kendi şeridinden çıkmasıyla motosikletin çarptığı anlar ile sürücüsünün ve motosikletinin yerden sürüklendiği anlar belirgin şekilde yer aldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.