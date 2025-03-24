Gazipaşa’da Otomobil Motosikletle Çarpıştı, 2 Yaralı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay, saat 12.15 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde gerçekleşti.

Alınan bilgiye göre, çarşı merkezinden Selinus Sahili yönüne doğru hareket eden Mustafa Y. yönetimindeki 07 BZN 569 plakalı otomobil, Ilıca Caddesi’nden Uğur Mumcu Caddesi’ne çıkan Veysel Ö.’nün kullandığı 07 UT 803 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucunda, devrilen motosikletten asfalt zemine düşen Veysel Ö. ve motosiklette yolcu olan Ayşe Ö. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale, olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar ambulans ile Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri yaptığı incelemede motosiklet sürücüsü Veysel Ö.’nün sürücü belgesinin bulunmadığını tespit etti.

KAZA ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Öte yandan, meydana gelen kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Motosikletin Ilıca Caddesi’nden Uğur Mumcu Caddesi’ne geçiş yaptığı sırada otomobille çarpıştığı ve motosikletteki yolcuların yola savrulma anları görüntülere yansıdı. Polis, kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.