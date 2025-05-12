Gazipaşa’da otomobil şarampole devrildi

KAZA ANINDA YARALANMA OLAYI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında Küçüklü Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, şehir merkezinden Sugözü Mahallesi yönüne doğru ilerleyen Gürkan D. idaresindeki 07 BRG 912 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 15 metrelik bir şarampole devrildi.

TAMAMLENEN MÜDAHALELER VE SÜRECİN DEVAMI

Otomobil, taklalar atarak orman yolunda ters bir şekilde durdu. Kazayı gören vatandaşların hemen ihbarda bulunması sonucunda olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesinin yapıldığı yerden yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre Gürkan D.’nin 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyetsiz bir şekilde araç kullandığı ifade ediliyor. Jandarma, kazanın sebepleriyle ilgili detaylı bir inceleme başlattı.