Gazipaşa’da Otomobil Ve Motosiklet Çarpıştı

ANTALYA’DA KAZA MEYDANA GELDİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde bir otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olayda, alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsünün ehliyetine geçici olarak el konuldu. Kaza, dün akşam saat 20.10 sıralarında Yeni Mahalle Zafer Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Rıza Büyükakça Caddesi yönünde ilerleyen M.Y. idaresindeki 07 E 4929 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Ö.’nün kullandığı 07 UT 758 plakalı motosikletle çarpıştı.

HAFİF YARALI MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ TEDAVİ OLMAK İSTEMEDİ

Kazada motosiklet sürücüsü M.Ö. ayağından hafif şekilde yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde M.Ö.’ye ilk müdahale yapıldı. Ancak motosiklet sürücüsü hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Otomobil sürücüsü M.Y.’ye yapılan alkol testinde 50 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Bu durum sonrası M.Y.’nin ehliyetine geçici olarak el konuldu. Taraflar, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.