Haberler

Gazipaşa’da Sobadan Çıkan Yangın Maddi Hasara Neden Oldu

YANGIN OLAYI VE ZARARLAR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Çile Mahallesi’nde, eski muhtar Nihat Gürkan’ın evinde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. Yangın, sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu bildirildi. Olay, evde bulunan eşyaların bir kısmının yanmasına sebep oldu.

GÜRKAN’IN AÇIKLAMALARI

Yangın anında evde bulunan Nihat Gürkan, durumu zorlukla kontrol altına aldıklarını ifade ederek, “Eğer evde olmasaydık, her şey kül olabilirdi. Allah bizi korudu. Tüm vatandaşlarımızı sobalar konusunda dikkatli olmaya çağırıyorum” şeklinde konuştu. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde önemli bir maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, soba ve ısıtıcı kullanımıyla ilgili vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÖNEMLİ

Haberler

Heybet Ve Morris Eurofighter Sürecini Görüştü

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi ile Eurofighter tedarik sürecini ve savunma iş birliğini görüştü.
Haberler

Merkez Bankası’ndan Yeni Döviz Kararı Geldi

Merkez Bankası, dövizle ilgili yeni önlemler alarak gecelik borç verme faiz oranını yüzde 46'ya çıkardı. Ekonomik durumu etkilemesi bekleniyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.