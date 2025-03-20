Gazipaşa’da Sobadan Çıkan Yangın Maddi Hasara Neden Oldu

YANGIN OLAYI VE ZARARLAR

Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Çile Mahallesi’nde, eski muhtar Nihat Gürkan’ın evinde meydana gelen yangında maddi hasar oluştu. Yangın, sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu bildirildi. Olay, evde bulunan eşyaların bir kısmının yanmasına sebep oldu.

GÜRKAN’IN AÇIKLAMALARI

Yangın anında evde bulunan Nihat Gürkan, durumu zorlukla kontrol altına aldıklarını ifade ederek, “Eğer evde olmasaydık, her şey kül olabilirdi. Allah bizi korudu. Tüm vatandaşlarımızı sobalar konusunda dikkatli olmaya çağırıyorum” şeklinde konuştu. Olayda can kaybı yaşanmazken, evde önemli bir maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, soba ve ısıtıcı kullanımıyla ilgili vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.