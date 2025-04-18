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Gazipaşa’da Suç Örgütü Kuruldu

SUÇ ORGANİZASYONU OPERASYONU

Gazipaşa’da suç işlemek amacıyla oluşturulan bir örgütle ilgili yapılan operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alınıp bugün adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 3’ü tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden birinin adliyeye sevk edilirken kendilerini görüntüleyen gazetecilere “Düğün alayı mı var” dediği belirtildi.

SAVCILIK KOORDİNASYONUNDA SORUŞTURMA

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Alanya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik, nitelikli yağma ve kurşunlama olayları üzerine bir soruşturma başlattı. İlgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler H.K., E.K., A.B., H.K., H.İ.D., M.S.K. ve Y.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi’ne sevk edildi.

MAHKEME KARARI

Savcılıkta verilen ifadelerin ardından şüpheliler mahkemeye çıkarıldı. H.K., E.K. ve A.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer dört kişi H.K., H.İ.D., M.S.K. ve Y.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk esnasında bir şüphelinin gazetecilere yönelik esprili bir şekilde, “Düğün alayı mı var” şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

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