Gazipaşa’da Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü

KAZA AYRINTILARI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ‘patpat’ olarak adlandırılan motorlu tarım aracının devrilmesi sonucu bir kaza gerçekleşti. Bu kazada bir kişi yaşamını yitirirken, bir kişi de yaralandı. Kaza, Gazipaşa’nın Karatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

KURBAN VE YARALILAR

Alınan bilgilere göre, Hasan Akbaş’ın kullandığı ‘patpat’ tarım aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Olay sırasında sürücü Hasan Akbaş ile araçta bulunan Hasan Kocabaş yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

HASTANEDEKİ DURUM

Hastanede yapılan müdahaleler sonucunda, 61 yaşındaki Hasan Kocabaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kocabaş’ın cenazesi otopsi için Alanya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yaralı Hasan Akbaş’ın tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.