Gazipaşa’da Trafik Kazası, 1 Yaralı

GAZİPAŞA’DA TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde Gazi Mahallesi’nde gece saatlerinde bir trafik kazası gerçekleşti. Olay, saat 00.00 civarında Bülent Ecevit Caddesi’nden Süleyman Demirel Caddesi’ne dönüş yapan Cafer D. yönetimindeki 07 UJ 819 plakalı otomobil ile Hal istikametinden Çarşı istikametine giden Mustafa Y. kontrolündeki 07 AVZ 809 plakalı motosikletin çarpışmasıyla meydana geldi.

ACİL YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar yapmasıyla birlikte sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Motosiklet sürücüsü Mustafa Y.’ye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.