Gazipaşa’da Trafik Semineri Düzenlendi

TRAFFİK HAFTASI ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polis Büro Amirliği ekipleri; Trafik Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla bir eğitim semineri gerçekleştirdi. Gazipaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılan seminerde, özellikle motosiklet sürücülerine yönelik kask kullanımının önemi vurgulandı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği seminere katılım oldukça yüksek oldu.

KAZA ÖNCESİ VE SONRASI TRAFİK KURALLARI VURGULANDI

Seminerde yalnızca kask kullanımının değil; trafik kurallarına uyma alışkanlığı, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına riayet etmenin önemi, cep telefonu ile araç kullanmanın riskleri, güvenli geçiş üstünlüğü, yaya önceliği ve okul servis araçlarında dikkat edilmesi gereken kurallar gibi pek çok konu detaylı şekilde ele alındı. Eğitimde sürücü adayı gençlere bilinçli ve dikkatli birey olmaları yönünde çağrılar yapıldı.

BİR TRAFİK KAZASINI UNUTMADI

Etkinlikte, 30 Ocak’ta motosiklet kazasında ağır yaralanan ve 15 Şubat’ta hayatını kaybeden Gazipaşa MTAL öğrencisi Bahar Balcı da anıldı. Henüz genç yaşta trafik kazasına kurban giden Bahar Balcı, seminerde hüzünle hatırlandı. Seminere katılanlar, bu tür kayıpların önlenmesi gerektiğine dair mesajlar aldılar.

KASK KULLANIMINA TEŞVİK EDİLDİ

Seminerin sonunda yapılan çekilişle bir öğrenciye kask hediye edilerek, doğru ekipman kullanımının önemi bir kez daha vurgulandı. Ayrıca, okul yönetimine kask kullanımını özendiren özel bir afiş pano hediye edildi. Ekipler, Trafik Haftası kapsamında benzer etkinliklerin devam edeceğini belirterek, gençlerin trafik konusunda bilinçlendirilmesinin hem bireysel hem de toplumsal bir sorumluluk olduğunu ifade etti.