Gazipaşa’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

ŞÜPHELİLER TEKNİK TAKİP İLE YAKALANDI

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, uzun süredir izlenen iki şahıs teknik takiple yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, H.K. ve B.Ç. isimli şüphelilerin üzerinde, kağıda emdirilmiş bonzai olarak bilinen “A4” maddesi bulundu.

ADLİ İŞLEMLERİN SONUCU TUTUKLANDILAR

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hedef aldıkları şahıslara yönelik planlı bir operasyon gerçekleştirdi. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda, yasadışı uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K. ve B.Ç., adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarıldı. Hakim tarafından tutuklanan şüpheliler, Alanya L Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.