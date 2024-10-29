“Gazlı Ocak Kullanımı Erken Ölüm Riskini Artırıyor”

ARAŞTIRMA SONUÇLARI GAZLI OCAKLARIN TEHLİKESİNİ GÖSTERİYOR

Yeni yapılan araştırma, Avrupa’da 50 yıldır gazlı ocakların NO2 emisyonları ile tehlike oluşturduğunun bilindiğini, fakat bu tehlikenin ölümlerle ilk defa ilişkilendirildiğini ve sayısal olarak ölçülebildiğini ortaya koyuyor. Araştırmanın baş yazarı Dr. Juana Maria Delgado-Saborit, “1978’de gazlı ocak kullanılan mutfaklarda NO2 kirliliğinin daha yüksek olduğunu öğrendik, ancak bu kirliliğin kaç cana mal olduğunu ancak şimdi anlayabiliyoruz” diyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ SINIRLARINI AŞAN KİRLİLİK

Araştırma, gazlı ocak kullanılan evlerdeki NO2 seviyelerinin arka plan kirliliği ile birleşerek Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği sınırları aştığını gösteriyor. Euronews’te yayımlanan habere göre; özellikle İtalya, Polonya, Romanya, Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde gazlı ocak kullanan haneler, kirli hava sebebiyle erken ölüm riski en yüksek olan bölge olarak öne çıkıyor. İç mekan hava kalitesi Avrupa’da ciddi bir sağlık sorunu oluşturuyor çünkü Avrupa vatandaşları zamanlarının büyük kısmını evlerinde geçiriyor. Özellikle modern binaların zayıf hava sirkülasyonu, kirliliğin yoğunlaşmasına katkı yapıyor. Gazlı ocaklar, kullanılmadıkları zamanlarda bile metan gazı sızdırarak hava kirliliğini artırıyor.

KİRLİLİK ANALİZİ VE TAHMİNLER

Araştırmacılar, bu ölümleri tahmin etmek amacıyla NO2 seviyelerinin astım ve erken ölümler üzerindeki etkisini inceleyen sağlık araştırmalarını kullandı. Hollandalı bilim insanlarının geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği geniş çaplı ölçümlerin ardından, Jaume I Üniversitesi araştırmacıları bu verileri genişleterek Avrupa’nın çeşitli bölgelerine gazlı ocaklardan kaynaklanan NO2 kirliliğini haritalandırdı. Ancak uzmanlar, gazlı ocakların sebep olduğu toplam zararların aslında çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Sadece NO2 kirliliğine odaklanan bu çalışma, diğer tehlikeli kirleticiler olan karbon monoksit, benzen, formaldehit ve partikül madde gibi gazların etkilerini ölçmek için yetersiz veriye sahip. Genel tahminlere göre, gazlı ocakların yaklaşık 367 bin çocuk ve 726 bin kişinin astım geliştirmesine yol açtığı öne sürülüyor.

Avrupa’da iç mekan hava kalitesi için yeterli düzenlemeler bulunmadığı kaydediliyor. Avrupa Kamu Sağlığı İttifakı (EPHA), Brüksel’e NO2 sınırlarını içerecek yeni kurallar getirilmesini ve gazlı ocakların kademeli olarak kaldırılmasını öneriyor. EPHA, halkın gazlı ocaklar konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu ocakların tıpkı sigara gibi zararlı etkileri olduğunu belirtiyor. Avrupa Kamu Sağlığı İttifakı’nın Küresel Halk Sağlığı Politika Müdürü Sara Bertucci, gazlı ocakların evde yanan küçük bir ateş gibi görünse de evimiz için tehlike kaynağı olduğunu dile getiriyor.