Gazprom, Net Karını Artırdı

GAZPROM’UN NET KARINDA ARTIŞ

Rus enerji şirketi Gazprom’un net karı, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 660,4 milyar rubleye (yaklaşık 8,4 milyar dolar) ulaştı. Şirketin yaptığı açıklamada, bu artışın rublenin yabancı para birimleri karşısındaki güçlenmesinden etkilendiği ve bu sayede döviz yükümlülüklerinin yeniden değerlenmesinden kazanç sağlandığı belirtildi. Ayrıca, şirket gelirleri de bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla kıyasla yüzde 1 artarak 2,8 trilyon rubleye yükseldi.

NET BORÇTA DÜŞÜŞ GÖZLEMLENDİ

Açıklamada, söz konusu dönemde Gazprom’un net karının yüzde 1 artışla 660,4 milyar rubleye çıktığı, net borcun ise yüzde 10 azalarak 6 trilyon rubleye gerilediği kaydedildi. Ukrayna savaşı öncesinde Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi olan Gazprom, yaklaşık 50 yıl süren boru hattı yatırımları ile 2022’ye kadar pazar payını yüzde 40’a kadar çıkarmıştı. Ancak, yaptırımlar neticesinde müşterilerini ABD, Katar ve Norveç gibi sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikçilerine kaptıran şirketin, geçen yıl Avrupa’ya yaklaşık 15 milyar metreküp doğal gaz sevk ettiği, bu hacmin 2021’de ise 201,7 milyar metreküp seviyesinde olduğu vurgulandı.

ÇİN’E DOĞAL GAZ SEVKİYATI

Ayrıca Gazprom, bugün yaptığı bir açıklama ile Sibirya’nın Gücü Boru Hattı’ndan Çin’e ilk 100 milyar metreküp doğal gaz sevkinin gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu gelişme, şirketin Asya pazarındaki varlığını güçlendirdiğini gösteriyor.