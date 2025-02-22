Gazze: 15 Ayda 18 Bin Çocuk Öldü

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SÜREKLİ SALDIRILARI

İsrail, Gazze’nin üzerine yaşlı, kadın ve çocuk demeden ateş açmaya devam ediyor. Bu saldırılar, ibadethaneler, hastaneler ve okullar gibi kritik yerleri ayırt etmeden sürmekte; kış koşullarında dahi duraksamazken, Gazze’deki çocuklar bu bombardımanlardan ciddi şekilde zarar görüyor.

ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER

Gazze Şeridi’nde 15 ayı aşkın süredir devam eden bu soykırım sürecinde yaklaşık 18 bin Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Özellikle anne karnındaki bebeklerden yenidoğan ünitelerindeki çocuklara kadar birçok birey hedef alınıyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana 17 bin 881 çocuk hayatını kaybetti. Gazze Hükümeti Basın Ofisi, soykırım sırasında dünyaya gelen 214 bebeğin yaşamını yitirdiğini ve bir yaşın altındaki 808 bebeğin de saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı.

HASTANELERDEKİ DURUM

İsrail güçleri, 10 Kasım 2023’te Gazze’deki El Nasr Çocuk Hastanesi’ne baskın düzenledi ve sağlık personelini tahliye etmeye zorladı. Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin prematüre bebekleri tahliye etmeyi reddederek 5 bebeğin ölümüne yol açtığını bildirdi. Hastaneden çekilmenin ardından bebeklerin çürümüş bedenleri kuvözlerinde ve hastane yataklarında bulundu.

TEDAVİYE ERİŞİMİN KESİLMESİ

İsrail ordusu, yaşamı tehdit eden tedavilere erişimi engelleme eylemlerine devam ediyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze’de bir “engellilik salgını” yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu. “Şu anda Gazze, dünyada kişi başına düşen en fazla ampute çocuk sayısına sahip, birçoğu uzuvlarını kaybediyor ve anestezi bile almadan ameliyat oluyor,” şeklinde açıklamalarda bulundu.

ŞİDDET VE YETERSİZ BESLENME

Aynı zamanda, Gazze Hükümeti Basın Ofisi, 3 bin 500 çocuğun şiddetli yetersiz beslenme ve gıda kıtlığı nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Tüm bunlara rağmen, Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkese rağmen kriz devam ediyor. Sağlık yetkilileri, İsrail’in halkın gıda ulaşımını engellemesi nedeniyle birçok çocuğun yaşamını yitirdiğini aktarıyor.

YETİM KALAN ÇOCUKLARIN SAYISI

Gazze Hükümeti Basın Ofisi’ne göre, 38 bin 495 Filistinli çocuk, İsrail’in Gazze’deki soykırımı yüzünden yetim durumda kaldı. Ebeveynlerini kaybeden çocuklar, aileleri için yiyecek ve diğer temel ihtiyaçları sağlamak zorunda kalıyor ve bu durum yüzlerce çocuğun çalışmasına neden oluyor.

EĞİTİM HAKKINDAN MAHRUMİYET

Gazze’deki okul çağındaki çocuklar, devam etmekte olan soykırım nedeniyle eğitimden mahrum yaşamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 22 Ocak’ta yaptığı açıklamaya göre, İsrail 6-18 yaş arasındaki 15 binden fazla çocuk yaşamını yitirdi. Ayrıca, 50 binden fazla öğrenci yaralanmış ve birçok çocuk kalıcı sakatlıklara maruz kalmıştır.

RUH SAĞLIĞI DESTEK İHTİYACI

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, 15 ay boyunca birçok Filistinli çocuğun açlık ve soğuk nedeniyle yaşamak zorunda kaldığını aktardı. “BM Çocuklara Yardım Fonu’na göre, 1 milyon çocuk depresyon, anksiyete ve intihar düşünceleri nedeniyle ruh sağlığı ve psiko-sosyal desteğe ihtiyaç duyuyor. Bir nesil travma yaşadı,” şeklinde sözler sarf etti.