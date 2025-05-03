Gazze Açlık Çekiyor, Acil Yardım İsteniyor

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Gazze’nin önde gelenleri ve aşiretleri, uluslararası topluma ve ABD Başkanı Donald Trump’a, Gazze Şeridi’ndeki soykırıma derhal son verilmesi için “acil yardım” talebinde bulundu. Gazze’de bulunan Filistinli liderler ve aşiret temsilcileri tarafından yapılan basın açıklamasında, Gazze Şeridi’nin, özellikle 2 Mart’tan bu yana İsrail’in uyguladığı abluka ve insani yardımların girmesine yönelik engeller nedeniyle “tam bir açlık durumu” yaşadığı vurgulandı. Açıklamada, İsrail’in açlığı, sivillere karşı bir silah olarak kullandığı ifade edilerek, Gazze sakinlerinin yeterince yiyecek ve içecek su bulamadığı, insani yardımların bölgeye ulaşmadığı ve binlerce ailenin benzeri görülmemiş bir insanlık krizine maruz kaldığı belirtildi.

SINIR KAPILARININ AÇILMASI TALEBİ

Açıklamada, “İsrail’in yıkıcı bir silah olarak kullandığı abluka devam ederken biz açlıktan ölüyoruz. Hastalar ve çocuklar her gün ölüm tehdidiyle karşı karşıya.” denildi. Sınır kapılarının hemen açılması ve insani yardımların girişine izin verilmesi gerektiği belirtildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’ye Refah Sınır Kapısı’nın hızla açılması için harekete geçmesi çağrısı yapıldı. Geçişlerin kapalı kalmasının “insani krizi” daha da derinleştireceği ifade edildi.

ABD’DEN BEKLENTİLER

Açıklamada, ABD Başkanı Trump’a da hitap edilerek, Washington yönetiminin önceki hatalarını düzeltmesi, insani pozisyonunu geri kazanması ve İsrail’e Gazze’deki soykırımı durdurması yönünde baskı yapması talep edildi. Gazze’deki yönetim, 7 Ekim 2023’ten bu yana, İsrail’in aç bırakma politikası nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 57’ye yükseldiğini duyurmuştu.

ACİL İNSANİ FELAKET UYARILARI

Filistinli yetkililer ve Birleşmiş Milletler temsilcileri, İsrail’in iki aydır sınır kapılarını kapatarak temel ihtiyaçların girişini engellemesinin büyük insani felaketlere yol açtığı konusunda birçok kez uyarıda bulunmuştu. Ayrıca, İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 52 bin 495’e, yaralıların sayısının ise 118 bin 366’ya yükseldiği bildirildi.