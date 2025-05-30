Gazze Açlık Riski Altında Oluyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı yoğun saldırılar sonucunda son 24 saatte 72 kişinin yaşamını yitirmesiyle birlikte, toplam can kaybı 54 bin 321’e ulaştı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Gazze’nin “dünyanın en aç bölgesi” olduğunu vurgulayarak, bölgedeki nüfusun tamamının şu anda kıtlık riski altında bulunduğuna dikkat çekti. İsrail’in katliamları sonucu bilanço giderek ağırlaşıyor.

İNSANLIK DRAMI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 72 sivilin hayatını kaybettiği ve 278 sivilin yaralandığı bildirildi. Ancak, bilançoya ulaşımın zor olduğu ve Kuzey Gazze’deki hastanelerin dahil edilmediği aktarıldı. Son verilerle birlikte, İsrail’in 18 Mart’tan bu yana ateşkesi tek taraflı olarak bozması sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 58’e, yaralı sayısı ise 11 bin 729’a yükseldi.

SOYUN DÜŞÜNDÜREN KAYIPLAR

İsrail ordusunun saldırılarına 7 Ekim 2023 tarihinde başladığı günden bu yana, toplam can kaybı 54 bin 321’e ve yaralı sayısı da 123 bin 770’e ulaştı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenen basın toplantısında, Gazze’deki açlık krizine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Laerke, bölgeye neredeyse hiçbir insani yardımın girmediğini ve “Gazze nüfusunun yüzde 100’ü kıtlık riski altında” ifadelerini kullandı.