Gazze Ateşkesi Üzerine Süregelen Tartışmalar

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASINDA BELİRSİZLİKLER

Gazze’deki ateşkesin ikinci aşamasının değerlendirilmesi her zaman şüpheliydi; şu an itibarıyla ise başlaması beklenirken sanki sona ermiş gibi görünüyor. Savaşın bölgeye geri döneceği, Filistinlilerin acılarını daha da derinleştireceği ve Hamas’ın elindeki rehinelerin hayatlarının tehlikeye gireceği endişeleri giderek artıyor. ABD’nin desteğiyle yürütülen Özellikle İsrail, ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının 1 Mart Cumartesi günü sona ereceğini açıklayarak, yeni bir anlaşma gerekliliğine dikkat çekiyor ve Hamas bu yeni versiyonu kabul etmeden Gazze’ye tüm insani yardımları durduracağını belirtiyor. Bu açıklama, Kahire tarafından “açık bir ihlal” olarak yorumlandı. ABD’yle birlikte arabuluculuk yapan Mısır ve Katar ise, İsrail’i “gıdayı bir silah olarak kullanarak” uluslararası insani hukuku ihlal etmekle suçladı.

İNSANİ YARDIMDA GECİKME

Anlaşmaya göre, hayati öneme sahip 600 yardım kamyonunun her gün Gazze’ye giriş yapması gerekiyordu ve ilk aşama boyunca birçok kamyon Gazze’ye ulaştı. İnsani yardım kuruluşları ve diğer Arap devletlerinden de yoğun eleştiriler yükseldi. Gazze’nin yeniden inşası amacıyla düzenlenecek Salı günkü acil Arap zirvesi için Kahire’ye giden BM Genel Sekreteri António Guterres, yardımların “derhal” yeniden başlatılması çağrısında bulundu. Genel Sekreter, “Tüm tarafları düşmanlıkların yeniden başlamasını önlemek için her türlü çabayı göstermeye” davet etti. 19 Ocak’ta yürürlüğe giren Gazze ateşkes anlaşmasının gereklilikleri arasında, İsrail’in askerlerini Mısır-Gazze sınırı üzerindeki Philadelphi koridorundan çekmesi, savaşı sonlandırması ve rehinelerin geri verilmesiyle birlikte müzakerelere yoğunlaştırması yer alıyordu.

YENİ MÜZAKERE VE GÖRÜŞMELER

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ABD Elçisi Steve Witkoff’un yeni bir planla geldiğini duyurdu. Witkoff henüz teklifini açıklamayadı fakat Netanyahu, ateşkesin ilk aşamasının Ramazan ayını ve Yahudi Hamursuz Bayramını kapsayacak şekilde 50 gün daha uzatılacağını belirtti. Netanyahu’ya göre, Hamas bu süre zarfında kalan rehinelerin yarısını hemen serbest bırakacak. İsrail, 59 kişinin hâlâ rehin tutulduğunu ve bu kişilerin “24 kadarının” hayatta olduğuna inandığını ifade ediyor. Pazartesi günü Hamas, bu ani değişikliği “[İsrail’in] anlaşmadan kaçmak ve ikinci aşama için müzakerelere girmekten kaçınmak için yaptığı bir girişim” olarak nitelendirdi. Hamas, rehineleri en önemli kozlarından biri olarak görüyor ve çatışmanın kendi kabul edeceği şartlarda sona erene kadar elinde tutma çabası gösterecek.

ULUSLARARASI TEPKİ VE GELECEK ADIMLAR

Bir gün önce Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, “Geçen Ocak ayında imzalanan anlaşmanın tüm taraflarca sadık bir şekilde ve tam olarak uygulanmasının alternatifi yoktur” dedi. İsrail medyası ise Mısır’ın, ateşkesin iki hafta uzatılması ve İsrail’in Philadelphi koridoru ile kuzey-güney ana Salahaddin yolundan çekilmesi karşılığında Hamas’ın üç rehineyi ve diğer üç rehene kalıntısını serbest bırakmasını önerdiğine dair haberler yayınladı. Ancak, görüşmelere dair bilgisi olan bir Arap diplomat, Kahire’deki temasların henüz yeniden başlamadığını, fakat “teknik ekiplerin sürekli görüştüğünü” aktardı. Bu noktada tehlikeli bir açmazın mevcudiyeti devam ediyor. Netanyahu’nun öncelikli amacı hep Hamas’ın askeri güç ve siyasi hakimiyetini “yok etmek” olmuştur. Rehinelerin serbest bırakılması sırasında Hamas tarafından yapılan törenler ve güç gösterileri, İsraillilerde rahatsızlık oluşturuyor.

PROTESTOLAR VE ENGELLER

Arap diplomatik kaynaklar, Hamas’ın bu savaş sonunda Gazze’nin yönetiminde yer almayacağını kabul etse de, iktidarından kalanları dağıtmayacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Bu durum, İsrail ve en önemli müttefiki ABD için kabul edilemez bir sonuç olarak değerlendiriliyor. Pazar günü ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail’in “bir sonraki adımına” tam destek verdi. Konsey, Hamas’ın “artık müzakere edilmiş bir ateşkesle ilgilenmediğini gösterdiğini” belirterek sorumluluğu Hamas’a atfediyor. Başbakan Netanyahu, bir video mesajda Başkan Donald Trump’ı “İsrail’in Beyaz Saray’da sahip olduğu en büyük dost” olarak tanımladı. Ancak İsrail medyası, Washington’un da İsrailli lider üzerinde savaşın yeniden başlamamasına dair baskı yaptığını öne sürüyor. Rehinelerin bir an önce eve dönmesi için İsrail halkının baskısı artıyor. Pazar gecesi yüzlerce protestocu, Kudüs’teki başbakanlık konutunun önündeki polis barikatlarını aşmayı başardı. Destekçileri tarafından “dünyanın en iyi barış yapıcısı” olarak tanınan ABD Başkanı, savaşın ya da barışın koşullarını yeniden şekillendirebilecek bir konumda. Her iki taraf da bir yandan savaşa hazırlık yaparken, bir yandan da kendilerine uygun bir barış oluşturma seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.