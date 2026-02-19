Gazze Barış Kurulu İlk Toplantısını Washington’da Gerçekleştiriyor

Gazze Barış Kurulu’nun ilk resmi toplantısı Washington’da gerçekleştirilecek. Bu önemli toplantının mekanı, Dışişleri Bakanlığı’nın Donald Trump’ın adını eklediği ABD Barış Enstitüsü olacak. Trump, buradaki toplantıda Gazze’nin yeniden inşası ve bölgeye insani yardımlar için 5 milyar doların üzerinde bir bağış açıklayacağını bildirdi. ABD Başkanı, Barış Kurulu’nun görev alanının Gazze’nin sınırlarını aşacağını ayrıca ifade etti. Trump, “Bence tüm dünyada barış hakim olacak.” ifadesinde bulundu. Üye ülkelerin toplantıya liderler veya yüksek düzeyde temsilcilerle katılmaları bekleniyor.

TÜRKİYE’Yİ BAKAN FİDAN TEMSİL EDECEK

Barış Kurulunun ilk toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Fidan’ın burada yapacağı konuşmada Filistin meselesine dair çabaların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini ve Türkiye’nin bu konudaki girişimlere tam destek vereceğini dile getirmesi bekleniyor. Ayrıca, Fidan’ın İsrail’in ateşkes ihlallerine ve insani yardımların sürekli ve yeterli şekilde ulaşmasını engelleyen uygulamaların son bulması gerektiğine de vurgu yapması öngörülüyor. Toplantıda, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım sağlayacağını ve yeniden inşa çalışmalarına destek vermeye hazır olduğunu belirtmesi bekleniyor. Fidan’ın, Türkiye’nin Gazze’de Filistin halkının haklarının korunması ve güvenliğinin sağlanması için oluşturulacak uluslararası mekanizmalarda yer alma iradesini de yinelemesi öngörülüyor. Ayrıca, Batı Şeria’daki İsrail baskıları, yasadışı yerleşimler ve yerleşimci şiddetine karşı acil adım atılması gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Fidan’ın, Türkiye’nin iki devletli çözüme ilişkin desteğini de pekiştirmesi planlanıyor.

Şu an için kaç ülkenin toplantıya katılacağı kesin olarak belirlenmiş değil, ancak Amerikan basını, tüzüğe imza atan 20 ülkenin desteğinin sağlanmasını öngörüyor. Kurulda İsrail’i Dışişleri Bakanı Gideon Saar temsil edecek. Uluslararası İstikrar Gücü’ne asker göndermeye hazırlanan Endonezya’nın Devlet Başkanı Prabowo Subianto da Washington’da toplantıya katılmak için hazır bulunacak. Avrupa Birliği, İtalya, Meksika ve Yunanistan gibi ülkeler gözlemci olarak katılacaklarını açıkladılar. Bununla birlikte, Vatikan da kurula katılmadığını ve krizlerin çözümü için Birleşmiş Milletler’in yönlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Hamas da toplantıya dair gelişmeleri takip etmekte ve kurul üyelerini Gazze’de ateşkesi ihlal eden İsrail üzerinde baskı oluşturmaya çağırıyor. Analistler, Trump’ın veto hakkına sahip olmasının kurul üyeleri arasında dengesizlik yarattığını ifade ediyor.

BEYAZ SARAY: 5 MİLYAR DOLAR GAZZE’NİN İNŞASI İÇİN KULLANILACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Gazze Barış Kurulu üyesi ülkelerin taahhüt ettiği 5 milyar dolarlık bütçenin, bölgenin yeniden inşası için harcanacağını ve bütçe yönetiminin Barış Kurulunda olacağını aktardı. Leavitt, Gazze’de öncelikle güvenliğin sağlanması için adımların atılması gerektiğini ve bu bağlamda Uluslararası İstikrar Gücü’nün (ISF) bölgede görev almasının son derece önemli olduğunu vurguladı.