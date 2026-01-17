Gazze Barış Planı İkinci Aşamasında Gelişmeler

Trump’ın Gazze Barış Planı İkinci Aşamasında İlerleme Kaydedildi

İkinci aşama; Gazze bölgesinde geçici bir yönetimin oluşturulması, silahsızlandırma süreçleri ve yeniden inşa adımlarını içermektedir. ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 maddeden oluşan barış planının ikinci aşamasını uygulayacak en üst düzey yapılar olan Gazze Barış Kurulu ve Yürütme Kurulu’nun üyeleri belirlendi.

İSRAİL’DEN OLUMSUZ GERİ DÖNÜŞ

İsrail Başbakanlık Ofisi, “ABD’nin Barış Kurulu’na bağlı ‘Gazze Yürütme Kurulu’na yönelik açıklaması İsrail ile fazla bir koordinasyon içinde değildi” şeklinde bir bildiri yaptı. Beyaz Saray’dan gelen açıklamaların, İsrail’in politikalarıyla çeliştiği vurgulandı. İsrail, bölgede barışa yönelik kurula ilişkin olarak ABD Dışişleri Bakanı ile irtibat kurma yoluna gideceğini kaydetti.

TRUMP, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’I DAVET ETTİ

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze’den güvenlik ve yeniden imar süreçlerinden sorumlu olacak Barış Kurulu ve onun organlarının kurulduğunu bildirdi. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a davet göndermiş olduğu duyuruldu. Gazze’de Filistin Yönetimi’ne destek verecek olan Yürütme Kurulu içerisinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da yer almakta olduğu ifade edildi.