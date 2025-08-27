Gazze’de 15 Bin 800 Hasta Var

DSÖ’DEN GAZZE’DEKİ HASTALAR İÇİN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’deki tıbbi tahliyelere ihtiyaç duyan hastalarla ilgili bilgiler paylaştı. Ghebreyesus, Gazze’de 15 bin 800’den fazla hastanın acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu belirtti. O, Ekim 2023’ten itibaren 5 bin 300’ü çocuk olmak üzere toplam 7 bin 600’den fazla hastanın tıbbi tahliyesini desteklediklerini vurguladı. “DSÖ, bu sabah 62 refakatçisiyle 18 çocuk ve 1 yetişkin hastayı Gazze’den Ürdün’e tahliye etti” ifadesini kullandı.

TIBBİ TAHLİYE İHTİYACI VURGULANDI

Gazze’de kritik durumda olan hastaların ağırlıklı olarak acil özel bakım alamadığı için tıbbi tahliye ihtiyacı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, Ürdün hükümetine sürekli desteği için teşekkür etti. O, daha fazla ülkenin, acil bakıma ihtiyaç duyan Gazzeli hastaları kabul ederek hayat kurtarma konusunda yardımcı olmasını ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’ya tıbbi tahliye yollarının yeniden açılması çağrısında bulundu. Ghebreyesus, “Barış, en iyi ilaçtır” dedi.