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Gazze’de 2 Milyondan Fazla Kişi Tutsak

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GAZZE’DEKİ İNSANİ DURUMU KÜÇÜLÜYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze’deki son gelişmelere dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dujarric, Gazze’deki insani yardım malzemelerinin neredeyse tükenmiş durumda olduğunu vurguladı. “Gazze’de 2 milyondan fazla kişi tutsak kalmış durumda” diyerek, burada yaşayan insanların stres düzeylerinin özellikle çocuklar arasında çok yükseldiğini, Gazze Şeridi genelinde akıl sağlığı durumunun ciddi şekilde bozulduğunu ifade etti.

SU ALTYAPISI CİDDİ HASAR GÖRDÜ

Dujarric, Gazze’de su altyapısının önemli oranda zarar gördüğünü, bunun yüzde 90’ının ya tamamen ya da kısmen yıkıldığını hatırlattı. Bu durum, bölgedeki insani krizi daha da derinleştiriyor. Her şeye rağmen BM ve ortaklarının insani yardım dağıtımını sürdürmeye çalıştığını belirtti. Dujarric, “BM’nin elindeki kısıtlı malzemeleri esneterek kullanmaya çalıştığını” belirtti ve bunun sürdürülebilir olmadığını belirterek, “Ancak bir şeyi sürekli esnetirseniz ne olur, bir noktada kırılır” ifadelerine yer verdi.

İSRAİL’İN SORUMLULUKLARI

Ayrıca, Dujarric, İsrail’in uluslararası hukuk çerçevesinde sorumluluklar taşıdığını hatırlatarak, gıda, tıbbi malzeme ve kamu hizmetleri sağlamanın bu sorumluluklar arasında bulunduğunu açıkladı. BM’nin, insani yardım malzemelerinin tükenmek üzere olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

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