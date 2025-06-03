Gazze’de 24 Filistinli Hayatını Kaybetti

GAZZE’DE YAŞANAN TRAJEDİ

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in yardım talep eden Filistinlilere yönelttiği saldırılar sonucunda 24 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bu durum, bölgede acil durumun artmasına ve insani ihtiyaçların karşılanmasında zorlukların derinleşmesine yol açıyor.

İNSANİ SORUNLARIN ARTTIĞI BİR DURUM

Saldırılar, bölgedeki sağlık sistemine ve insani yardımlara erişim konusundaki zorlukları daha da artırıyor. Filistinlilerin yaşamlarını güvence altına almak için acil destek ve müdahale gereken bir konu haline geldi.