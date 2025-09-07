Dünya

Gazze’de 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

GELİŞEN İNSANİ FELAKET

Gazze Şeridi’nde durum gitgide kötüleşiyor. İsrail’in uyguladığı abluğa ve insani yardım geçişlerindeki kısıtlamalar, bölgede ciddi bir insani felaketin yaşanmasına yol açıyor.

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nde açlığı bir silah olarak kullanmakta olan İsrail güçleri nedeniyle son 24 saat içinde 3’ü çocuk olmak üzere 5 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybetti. Açıklamada, “Yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 138’i çocuk olmak üzere 387’ye ulaştı.” denildi. Ayrıca, BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) 22 Ağustos 2025’te Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan etmesinin ardından toplam 109 ölüm kaydedildi; bunlardan 23’ü çocuk.

