Gazze’de 5 Sivil Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan gelen son bilgilere göre, Gazze Şeridi’nde son 24 saat içinde biri çocuk olmak üzere toplam 5 sivilin açlık ve yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi. Gazze, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren süregelen İsrail saldırıları sonrasında, tarihinin en büyük insani krizlerinden birini yaşıyor. Yoğun bombardımanlar ve yardımların neredeyse tamamen durması sebebiyle Gazze halkı, açlık ve barınma sorunları ile zor bir süreçten geçiyor. Açlık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artış gösteriyor.

SON 24 SAATTE KAYITLI ÖLÜMLER

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, “Son 24 saat içinde biri çocuk 5 kişi açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece yetersiz beslenme sonucu ölenlerin sayısı, 141’i çocuk olmak üzere toplam 404’e ulaştı. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması’nın (IPC) Gazze Şeridi’nde kıtlık ilan ettiği 22 Ağustos 2025 tarihinden bu yana, 26’sı çocuk 126 ölüm kaydedildi” ifadelerine yer verildi.