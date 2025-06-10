Gazze’de 55 Filistinli hayatını kaybetti

GAZZE’DE KAN DONDURAN SALDIRILAR

İsrail’in sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda, çoğunluğunu yiyecek arayan sivillerin oluşturduğu en az 55 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin merkezi kısmındaki “Netzarim Koridoru” bölgesinde yardım bekleyen sivillere açtığı ateşle 19 kişinin ölümüne ve 200’den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. Ölü ve yaralıların, el-Aksa Şehitleri Hastanesi ile Gazze kentindeki Kudüs Hastanesine nakledildiği aktarıldı. Görgü tanıkları, İsrail’e ait insansız hava araçlarının, Netzarim Koridoru yakınlarındaki sivilleri hedef aldığını ve İsrail topçularının da aynı bölgeye birçok kez ateş açtığını bildirdi. Ambulansların ulaşamadığı noktalardaki yaralılar, binek hayvanlarının sırtında hastanelere taşındı.

BİRÇOK İSRAİL SALDIRISI CİBALIYA BÖLGESİNDE YAŞANDI

Gazze kentindeki Şifa Hastanesinden gelen açıklamada, kuzeydeki Cibaliya bölgesine yönelik İsrail saldırılarında 12 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Görgü tanıkları, Cibaliya bölgesindeki Aseliya, Hammude, Nebhan, en-Nezr ve Reyhan ailelerine ait evlerin hedef alındığı bombardımanların çok sayıda ölü ve yaralıya yol açtığını aktardı. Han Yunus kentinde ise, tıbbi kaynaklar, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının, yerinden edilmiş kişilerin barındığı bir çadırı bombalaması sonucu 3 Filistinlinin öldüğünü bildirdi. Orta kesimlerdeki el-Megazi Kampı’nda düzenlenen bir saldırıda da 1 kişinin cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı. Deyr el-Belah kentinde daha önce yaralanan bir Filistinli genç de İsrail saldırısında yaşamını yitirdi.

İSRAİL ORDU, ATEŞKESİ BOZDU

Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusu, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun yeniden saldırıya geçmesinden itibaren, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olan 4 bin 649 Filistinli hayatını kaybetti, 14 bin 574 kişi yaralandı. 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 54 bin 927 kişi yaşamını yitirdi, 126 bin 615 kişi de yaralandı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu. Plan, Gazze’nin kalıcı olarak işgali ve Filistinlilerin güneydeki “toplama kamplarına” yerleştirilmesini öngörüyor. İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi’nde kalan her şeyi yok etme ve Filistinlileri önce güneye, sonra da başka ülkelere sürme amacı güttüklerini ifade etti.