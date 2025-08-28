Gazze’de Açlık Artıyor

GAZZE’DE KAYIPLAR ARTIYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı’nın verileri doğrultusunda, son 24 saat içerisinde İsrail’in düzenlediği saldırılarda en az 71 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu kayıplar arasında 22 yardım görevlisi de bulunuyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana süregelen İsrail saldırıları sonucunda, toplamda 62 bin 966 Filistinli hayatını kaybederken, 159 bin 266 kişi de yaralanmış durumda. Ayrıca, yaptığı açıklamada, İsrail’in ABD merkezli Gazze İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yeni bir yardım dağıtım mekanizması kurduğu 27 Mayıs’tan bu yana öldürülen yardım çalışanlarının sayısının 2 bin 180’e, yaralı sayısının ise 16 bin 46’ya ulaştığı ifade ediliyor.

GIDA YARDIMI YETERSİZ

Öte yandan, Dünya Gıda Programı (WFP) başkanı Cindy McCain, Reuters’a verdiği demeçte, Gazze’ye daha fazla gıda ulaştığını ancak bunun yetersiz kaldığını belirtti. McCain, şu anda Gazze’ye günlük yaklaşık 100 yardım kamyonu gönderilebildiğini, bu sayının ateşkes döneminde her gün giren 600 kamyonun oldukça altında olduğunu dile getirdi. Deyr el-Balah ve Han Yunus’u ziyaret eden McCain, çocuklar, hamile ve emziren kadınlara destek veren bir kliniği de gezerek, Gazze’nin iç kesimlerindeki savunmasız nüfusa yardım ulaştırırken yaşanan sürekli zorlukları vurguladı. “Gördüğümüz şey tam bir yıkımdı. Bölge adeta yerle bir olmuş durumda ve çok ciddi şekilde aç ve yetersiz beslenen insanlar gördük” ifadelerini kullandı.