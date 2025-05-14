Gazze’de Açlık Krizi Alarmı Verildi

TEHDİT ALTINDAKİ GAZZE’DEKİ İNSANLIK DURUMU

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Semah Hamed ve bir dizi uluslararası kuruluş temsilcisi, Gazze Şeridi’ndeki açlık sorununu giderek artan bir tehdit olarak tanımlayarak, bölgenin insani bir felaketle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Sınır kapılarının kapalı tutulması ve İsrail ablukasının sürmesinin yarattığı bu durum, Filistin Bakanlar Kurulu tarafından yapılan bir açıklamada detaylandırıldı. Hamed, Dünya Bankası, uluslararası yardım kuruluşu Oxfam ve Dünya Gıda Programı temsilcileriyle birlikte düzenlenen toplantıda, Gazze’deki acil durum ve insani yardımlar üzerine görüştü.

AÇLIK KRİZİ VE ACİL MÜDAHALE İHTİYACI

Toplantıda konuşan Semah Hamed, Gazze Şeridi’nde özellikle çocuklar, yaşlılar ve kadınların açlık tehdidi altında olduğunu belirtti. Hamile kadınların yanı sıra 60 binden fazla çocuğun yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Hamed, fırınların büyük bir kısmının kapandığını, marketler, su istasyonları ve hastanelerin ise hizmet veremediğini kaydetti. Hamed, “İnsanlık dışı koşullarda yaşayan yaklaşık 2 milyon insanın kurtarılması amacıyla” Birleşmiş Milletler’in (BM) İsrail’e baskı yaparak saldırıları durdurmasını ve Gazze’ye insani yardım malzemeleri, gıda ve ilaç getiren kamyonların girişine izin vermesini talep etti.

Oxfam Direktörü Mariam van Dross, Gazze’deki kuşatma ve yıkımın ardından yaşanan zorlukları vurgulayarak, uluslararası yardımların artırılması ve temel gıda yardımının sağlanmasının önemine dikkat çekti. Dünya Gıda Programı’ndan Salah el-Lahham, sınır kapılarının kapalı kalması nedeniyle temel ihtiyaç malzemelerinin bölgeye girişinin engellendiğini belirtti. Lahham, 25 fırının hizmet dışı kaldığını ve mutfak ile fırınların çalışabilmesi için sınır kapılarının yeniden açılması gerektiğini ifade etti. Dünya Bankası Temsilcisi Andrea Liverani, bankanın Gazze Şeridi’nin yeniden inşası ile iyileşme çabalarına destek verme taahhüdünü yineledi.