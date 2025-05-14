Gazze’de Açlık Krizi Yaşıyoruz

GIDA KRİZİ UYARISI

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Semah Hamed ve uluslararası kuruluşların temsilcileri, Gazze Şeridi’nde sınırlardaki kapıların kapalı tutulması ve İsrail ablukasının sürmesi nedeniyle açlığın artabileceğine dikkat çekerek, bölgenin insani bir felaketle yüzleştiğini belirtti. Filistin Bakanlar Kurulu’ndan gelen açıklamaya göre, Semah Hamed’in liderliğindeki Dünya Bankası, Oxfam ve Dünya Gıda Programı’nın temsilcileri, Gazze’deki insani durumu ve acil müdahale ihtiyaçlarını görüşmek için bir araya geldi.

LOSE ÇOCUKLAR VE KADINLAR TEHDİT ALTINDA

Toplantıda açıklama yapan Hamed, Gazze Şeridi’ndeki sivillerin, özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar olmak üzere, gerçek bir açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını ifade etti. Yetersiz beslenme tedavisine ihtiyaç duyan 60 binden fazla çocuğun ve hamile kadınların da bulunduğuna vurgu yaptı. Hamed, birçok fırının faaliyetlerini durdurduğunu, marketler, su istasyonları ve hastanelerin kapandığını belirterek, bu durumun krizi daha da kötüleştirdiğini aktardı.

BİRLİKTE HAREKET ETME ÇAĞRISI

Hamed, “insanlık dışı şartlarda yaşayan yaklaşık 2 milyon insanın kurtarılması için” Birleşmiş Milletler’in İsrail’e baskı yapmasını, saldırıları durdurmasını, sınır kapılarını açmasını ve insani yardım malzemelerinin Gazze’ye girmesine izin vermesini talep etti. Oxfam Direktörü Mariam van Dross, bölgedeki kuşatma ve yıkımın ardından durumun zorlaştığını ve temel gıda yardımlarının ulaştırılmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

KRİTİK KOŞULLARIN ALTINI ÇİZEN AÇIKLAMALAR

Dünya Gıda Programı’ndan Salah el-Lahham, kapalı sınır kapılarının temel ihtiyaç malzemelerinin girişini engellediği için bölgedeki durumun kritik hale geldiğini bildirdi. Dünya Gıda Programı’na bağlı 25 fırının hizmet veremediğini belirten Lahham, mutfak ve fırınların faaliyete geçebilmesi için sınır kapılarının tekrar açılması gerektiğini ifade etti. Dünya Bankası Temsilcisi Andrea Liverani ise, Bankanın iyileşme ve yeniden inşa çabalarını destekleme sözü verdi.