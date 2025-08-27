Gazze’de Açlık Nedeniyle 10 Sivil Ölüm

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

İsrail’in gıda ve insani yardım malzemesi girişini kısıtladığı Gazze Şeridi’nde son 24 saat içerisinde 2’si çocuk olmak üzere 10 sivil açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail’in bölgeye yönelik saldırılarının ve ablukasının devam etmesi, insani krizin derinleşmesine yol açıyor ve bu durumun sonucunda can kayıpları artış gösteriyor.

CAN KAYBINA YOL AÇAN VERİLER

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 2’si çocuk olan 10 sivil açlık ve yetersiz beslenme yüzünden yaşamını yitirdi. Bakanlığın sağladığı verilerle, Gazze Şeridi’nde İsrail’in gıda ve insani yardım malzemelerinin girişini engellemesi sonucunda açlık ve beslenme yetersizliğinden ölen Filistinlilerin sayısı 119’u çocuk olmak üzere toplam 313’e ulaştı.