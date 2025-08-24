Gazze’de Açlık Nedeniyle 8 Kişi Öldü

İNSANLIK SUÇU VE AÇLIK SORUNU

İsrail’in Gazze Şeridi’nde uyguladığı abluka nedeniyle insani kriz derinleşiyor. Son 24 saat içerisinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 8 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze’deki İsrail kuşatması, büyük bir insani felakete yol açıyor. Birleşmiş Milletler Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), bölgedeki durumun “kıtlık” seviyesine ulaştığını duyurdu. Uluslararası kuruluşlar, bu trajedinin başlıca sorumlusunun İsrail’in yardım konvoylarını engelleyip temel altyapıyı hedef alan eylemleri olduğunu belirtiyor.

SİVİL KAYIPLAR ARTIYOR

İsrail’in yürüttüğü bu savaş suçu niteliğindeki politikalar, sivillerin açlıktan ölümünü hızlandırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, son 24 saat içinde biri çocuk 8 Filistinli açlık ve yetersiz beslenmeden dolayı yaşamını yitirdi. Açıklamada, “Böylece açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenlerin sayısı 115’i çocuk olmak üzere 289’a yükseldi” ifadesi yer aldı. Gazze’de yaşanan bu acı tablo, uluslararası toplumun dikkatini çekerken, çözüm yollarının hızlandırılması gerektiği bir durumu gözler önüne seriyor.