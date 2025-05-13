Gazze’de Açlık Tehdidi Artıyor

ACİL DURUMDAKİ İNSANLIK

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanı Semah Hamed ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileri, Gazze Şeridi’nde sınır kapılarının kapalı tutulduğu ve İsrail ablukasının devam ettiği bu dönemde açlığın giderek artacağına dair uyarıda bulundu. Açıklamada, bölgenin insani bir felaketle karşı karşıya olduğu belirtildi. Filistin Bakanlar Kurulu tarafından yapılan bir duyuruda, Bakan Hamed başkanlığındaki toplantıya Dünya Bankası, Oxfam ve Dünya Gıda Programı temsilcileri katıldı ve burada Gazze’deki insani durum ile acil müdahale gereksinimleri görüşüldü.

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Açıklamada, Hamed, Gazze Şeridi’nde sivillerin hayatını tehdit eden gerçek bir açlığın yaşandığını, bunun özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar için geçerli olduğunu ifade etti. Hamile kadınlar ve 60 binden fazla çocuğun yeterli beslenme tedavisine ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Hamed, birçok fırının faaliyetlerini durdurduğunu, marketler, su istasyonları ve hastanelerin hizmet dışı kaldığını belirtti. Hamed, “insanlık dışı koşullarda yaşayan yaklaşık 2 milyon insanın kurtarılması amacıyla” Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarının İsrail’e baskı yaparak saldırıları durdurmasını, sınır kapılarını açmasını ve insani yardım malzemelerinin Gazze Şeridi’ne girişine izin vermesini talep etti.

ULUSLARARASI YARDIMLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Oxfam Direktörü Mariam van Dross, Gazze’deki kuşatma ve tahribatın ardından durumun zorluğuna vurgu yaparak, uluslararası yardımların artırılması ve temel gıda yardımının bölgeye ulaşmasını sağlama gerekliliğine dikkat çekti. Dünya Gıda Programı’ndan Salah el-Lahham, sınır kapılarının kapatılmasının temel ihtiyaç maddelerinin girişini engellediği için bölgede koşulların kritik olduğunu ifade etti. Ayrıca, Dünya Gıda Programı’na bağlı 25 fırının faaliyetten düştüğünü belirten Lahham, mutfak ve fırınların yeniden işler hale gelebilmesi için sınır kapılarının açılması çağrısında bulundu. Dünya Bankası’nın temsilcisi Andrea Liverani ise Bankanın Gazze Şeridi’nin iyileşme ve yeniden inşasına yönelik destekleme taahhüdünü yineledi.