Haberler

Gazze’de Açlıkla Mücadele Eden Aile

ABDUALLAH’IN HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

Gazze’de açlık ve hastalıklarla savaşan Abdullah Ebu Zerka, tedavi amacıyla geldiği Adana’daki hastanede hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Filistinli çocuk, İsrail’in acımasız saldırıları yüzünden gıda, ilaç ve tıbbi ekipmana erişim sağlamakta zorluk yaşadı. Ailesiyle birlikte Türkiye’ye getirilirken, İsrail’in engellemeleri yüzünden açlıkla mücadele eden Abdullah ve ailesinin nakli gecikti. Sağlık durumu hızla kötüleşen küçük Abdullah, Türkiye’de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

CENAZE TÖRENİ VE HABİBE’Yİ DESTEKLEME

Abdullah, 19 Ağustos’ta hastalığı ve yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdullah Ebu Zerka’nın cenazesi, Adana’nın Gülbahçesi Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Ailenin diğer çocuğu 6 aylık Habibe Ebu Zerka’nın tedavisi ise devam ediyor. Çocuk servisinde tedavi olan Habibe’nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Erzurum’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Palandöken'de çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu 3 bin metrekarelik alan zarar gördü.
Haberler

“Altın Başarı Ödülleri” Töreni Gerçekleşti

Türkiye'nin ilk Spikerler Platformu ile Hayat Dergisi tarafından düzenlenen 'Altın Başarı Ödülleri', İstanbul'da gerçekleşti. Ödül töreninde, 'Yılın En İyi İnternet Haber Sitesi' ödülü, Bedia Teymur'a verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.