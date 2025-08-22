Gazze’de Açlıkla Mücadele Eden Aile

ABDUALLAH’IN HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

Gazze’de açlık ve hastalıklarla savaşan Abdullah Ebu Zerka, tedavi amacıyla geldiği Adana’daki hastanede hayatını kaybetti. 5 yaşındaki Filistinli çocuk, İsrail’in acımasız saldırıları yüzünden gıda, ilaç ve tıbbi ekipmana erişim sağlamakta zorluk yaşadı. Ailesiyle birlikte Türkiye’ye getirilirken, İsrail’in engellemeleri yüzünden açlıkla mücadele eden Abdullah ve ailesinin nakli gecikti. Sağlık durumu hızla kötüleşen küçük Abdullah, Türkiye’de Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

CENAZE TÖRENİ VE HABİBE’Yİ DESTEKLEME

Abdullah, 19 Ağustos’ta hastalığı ve yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Abdullah Ebu Zerka’nın cenazesi, Adana’nın Gülbahçesi Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verildi. Ailenin diğer çocuğu 6 aylık Habibe Ebu Zerka’nın tedavisi ise devam ediyor. Çocuk servisinde tedavi olan Habibe’nin sağlık durumunun iyiye gittiği bildiriliyor.