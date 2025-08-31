Gazze’de AÇLIKTAN ÖLENLER 339’a Ulaştı

GAZZE’DE KİYAMET GİBİ BİR DURUM VAR

Gazze’deki insani kriz her geçen gün derinleşiyor. Filistin Sağlık Bakanlığından alınan yeni verilere göre, açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı artık artıyor. Açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 7 Filistinli açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. 7 Ekim 2023’ten itibaren, bölgede toplamda açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı çocuklar da dahil olmak üzere 339’a yükseldi.

ŞİDDETİN ARTTIĞI GAZZE’DE FELAKET AŞAMASI

Birleşmiş Milletlerin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Gazze’deki gıda durumunun “felaket seviyesi” olarak tanımlanan 5. seviye olarak belirlendiği bildiriliyor. IPC raporunda, “22 ay süren acımasız çatışmalar sonrası Gazze Şeridi’nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşulları ile yüzleşiyor.” değerlendirmesi yer alıyor.