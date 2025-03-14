Gazze’de Ameliyat Projesine Destek Çağrısı

AMELİYAT İMKANLARI VE GAZZE’DEKİ İHTİYAÇ

Proje kapsamında, acil tedavi bekleyen ve ameliyat imkânı bulamayan binlerce Gazzeli hastanın ameliyat edilmesi amaçlanıyor. Projenin yürütüldüğü hastanede görevli gönüllü doktorlardan Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze’nin çok ciddi bir desteğe gereksinim duyduğunu vurguluyor. Uygun, “İHH’nın büyük çadır kentler kurduğunu, klinik kurduğunu ve hastanelere çok büyük desteğini bizzat gördüm” diyor. İşgalci İsrail’in saldırıları sonucunda 7 Ekim 2023’ten itibaren Gazze’de 48 bin 524 kişi yaşamını yitirdi, on binlerce kişi yaralandı. Süregelen yoğun saldırılar altında kalan hastaneler, artan yaralı sayısıyla yetersiz kalıyor ve Gazzeli hastalar tedavi edilmek için bekliyor.

İHH, 7 Ekim 2023’ten bu yana birçok alanda insani yardım faaliyetlerinde bulunurken, sağlık alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor. Bu proje aracılığıyla şu ana kadar genel cerrahi, üroloji, ortopedi ve kulak burun boğaz branşlarında 357 ameliyat gerçekleştirilmiş durumda. Proje ile hedef, binlerce yaralı ve hastanın ameliyat edilmesi. Projenin devam edebilmesi için hayırseverlerin bağışları büyük önem taşıyor.

DESTEK ÇAĞRISI VE YARDIM İMKANLARI

Gönüllü olarak yaklaşık 2 aydır Gazze’de bulunan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uygun, Gazze’de ciddi bir desteğe ihtiyaç olduğunu tekrar ortaya koyuyor. Uygun, “Birçok Türk derneğinin, özellikle İHH’nın büyük çadır kentler kurduğunu, klinik kurduğunu, hastanelere çok büyük desteğini gördüm. Günde binlerce kişiye yemek dağıtıldığını gördüm. Bildiğim kadarıyla her gün 80 bin kadar yemek dağıtılıyor. Bu çok büyük bir rakam” diyor.

Uygun, çalıştığı hastanenin çok küçük olduğunu ve büyük hastanelerin harap olduğunu belirtiyor. “Bu küçük hastanede zor koşullarda sizlerin desteğiyle ameliyatlar yapabiliyoruz. Bu ameliyatlara destek olan Sivas İHH’ya çok selam ediyorum Gazze’den. Türkiye’deki tüm Müslümanlara, kalbi Gazze’de olan tüm insanlara da selam ediyorum. Lütfen Gazze’ye yardımı esirgemeyin. Gazze’ye yardıma devam edin. Biz burada çok büyük bir gayret içerisinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz inşallah. Lütfen yardımlarınızı Gazze’den esirgemeyin” ifadelerini kullanıyor.

Destek olmak isteyen bağışçılar, İHH’nın Gazze’ye yönelik çalışmalarına ve Gazze Ameliyat Projesi’ne yardımda bulunmak için vakfın internet sitesi aracılığıyla bağış yapabilir. Ayrıca, GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 30 TL, 4072’ye SMS göndererek ise 180 TL’lik katkı sunabiliyor.