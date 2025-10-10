Gazze’de Ateşkes, Müzakereler Sonucu Sağlandı

Gazze’de uzun süredir devam eden çatışmaların ardından ateşkes sağlandı. 8 Ekim’de Mısır’da gerçekleştirilen müzakereler neticesinde Israil ve Hamas anlaşmayı kabul etti. Anlaşma, İsrail kabinesi tarafından onaylandıktan sonra, bugün saat 12.00’de yürürlüğe girdi. Bu gelişmeyle birlikte Gazzelilerin evlerine dönüş yolculuğu başladı. Anlaşma kapsamında, İsrail ordusu Gazze’deki bazı işgal altındaki bölgelerden “ayarlanmış konuşlanma hatlarına” çekilmeye başladı.

GÖRÜNTÜLERDE TANK VE ZIRHLI ARAÇLAR GÖRÜLÜYOR

Bölgeden gelen ilk görüntüler, çok sayıda tank ve zırhlı aracın Gazze’den ayrıldığını gösteriyor. Ateşkes uygulamaya girmesiyle, İsrail tarafından daha önce Gazze’nin güneyine zorla yerleştirilen Filistinlilerin evlerine dönmeye başladıkları görülüyor. Kuzey Gazze’den güneye doğru yürüyen binlerce kişinin görüntüleri kaydedildi.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER BELİRLEYİCİ OLDU

Ateşkesin sağlanmasında Mısır ve Türkiye’nin diplomatik çabaları önemli rol oynadı. Anlaşmanın öncelikli maddeleri arasında, bölgedeki insani yardım geçişlerinin yeniden başlaması ve yerinden edilen sivillerin güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanması yer alıyor.