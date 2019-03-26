Gazze’de ateşkes! Bombalar durmuyor

Hamas, İsrail tarafından birçok saldırının gerçekleştiği Gazze'de ateşkesin sağlandığını duyurdu.

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Hamas, Mısır’ın ara buluculuğunda kanın durulmadığı Gazze’de ateşkesin sağlandığını duyurdu.

Hamas’tan yapılan açıklamada, Mısır’ın ara buluculuğunda Gazze’de ateşkes sağlandığı duyuruldu. Bu sabah Gazze Şeridi’nden atılan bir roketin Tel Aviv’de bir binaya isabet etmesi ve yedi kişinin yaralanmasının ardından, İsrail savaş uçakları Gazze’de bir çok noktaya hava saldırıları düzenlemiş, 5 Filistinli yaralanmıştı. Tel Aviv’e yönelik füze saldırısıyla ilgili İsrail Hamas’ı suçlarken, Hamas ise, saldırıyla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze’de Hamas’ın gizli istihbarat merkezini vurduğunu duyurdu. İsrail, merkeze ait fotoğraflar da yayınlayarak binada toplanan istihbaratlar ile İsrail’in hedef alındığını duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı Wafa da, İsrail savaş uçaklarının Gazze’de ticari faaliyetteki bir binaya en az 2 füze attığını, binanın ise büyük zarar gördüğünü duyurdu.

İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinde bir çok noktayı hedef aldığını; Gazze’nin batısında bir noktaya ve kuzeyindeki Beyt Lahya şehrine 2 füze belirtildi.

Ajans, bir başka uçağın da Han Yunus ve Refah şehirlerine füze attığını yazdı. Wafa, savaş uçaklarının Gazze şeridi üzerinde bulunduklarını duyurdu.

”5 FİLİSTİNLİ YARALANDI”

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırısında 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL’DEN MİSİLLEME SALDIRISI

İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik saldırısı, bu sabah erken saatlerde Gazze Şeridi’nden atılan bir roketin Tel Aviv’de bir binaya isabet etmesi ve yedi kişinin yaralanmasının ardından başlamıştı.

Washington’da Başkan Donald Trump’la görüşen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada İsrail’in Gazze Şeridi’nden yapılan roketli saldırıya sert şekilde yanıt vermeye başladığını belirtmişti. Netanyahu, “İsrail kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

HAMAS: TEL AVİV’E SALDIRIYI BİZ DÜZENLEMEDİK

Tel Aviv’e yönelik füze saldırısıyla ilgili İsrail Hamas’ı suçlarken, Hamas ise, saldırıyla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan bir Hamas yetkilisi, “Hamas dahil direniş hareketlerinin hiçbirinin Gazze’den düşmana roket atmak için bir çıkarı yok” ifadelerini kullandı.

Yetkili ayrıca, bu mesajın İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Mısır’a da iletildiğini söyledi.

HAMAS ATEŞKES SAĞLANDIĞINI DUYURDU

Hamas, Mısır’ın ara buluculuğunda Gazze’de ateşkes sağlandığını duyurdu.

TRT