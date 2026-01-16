Gazze’de Ateşkesin Etkileri Giderek Artıyor

Gazze’deki hayatta kalma mücadelesi sürdürüyor. Bölgede 10 Ekim’de ateşkesin ilan edilmesine rağmen, İsrail’in saldırıları devam ediyor.

SALDIRILAR SONUCU CAN KAYBI

Filistin Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, son 24 saat içinde İsrail ordusunun saldırıları sonucu Gazze Şeridi’nde 12 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı. Enkaz altından önceki saldırılarda cansız bedenine ulaşılan 2 kişinin ise hayatını kaybettiği ifade ediliyor.

Ateşkesten BU YANA CAN KAYBI ARTIYOR

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 463’e, yaralı sayısı ise 1,269’a yükseldi.

TOPLAM CAN KAYBI 71 BİN 455 OLDU

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam can kaybı 71,455’e, yaralı sayısı ise 171,347’e ulaştı.

